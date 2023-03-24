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Яровинский: «На Головина претендовали «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Александр Головин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, какие клубы хотели приобрести полузащитника сборной России Александра Головина.

— Кто в свое время претендовал на Головина помимо «Монако»?

— «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

— В этой четверке команда из княжества выглядит аутсайдером.

— Если руководствоваться эмоциями, а не разумом, я бы на месте Саши перешел в «Челси». Или в любой другой клуб АПЛ. Из-за волшебной футбольной атмосферы. Во Франции этого даже близко нет. А стадион «Луи II», где «Монако» проводит домашние матчи, на меня вообще навевает тоску. Колоннами и пустыми трибунами напоминает старенькую арену в каком-нибудь Новороссийске.

— Так почему Головин выбрал «Монако»?

— Если отбросить эмоции, он и его агенты все сделали правильно. В Англии Саше было бы гораздо тяжелее, там никто времени на раскачку не дает. С точки зрения адаптации к европейскому футболу и жизни на Западе «Монако» — оптимальный вариант.

— За Головина «Монако» заплатил ЦСКА 30 миллионов евро. Сколько давали английские клубы?

— Столько же. Сумма в любом случае разбивалась на несколько платежей. Но «Монако» в этом смысле предложил более выгодные условия. Хотя и незначительно.

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Александр Головин
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Монако
ФК ЦСКА (Москва)
Олег Яровинский
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