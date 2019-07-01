Хавбек "Ливерпуля" проведет сезон-2019/20 в "Герте"

Полузащитник "Ливерпуля" Марко Груич проведет следующий сезон на правах аренды в "Герте", сообщает официальный сайт немецкой команды. 23-летний серб в прошлом сезоне играл за берлинский клуб.

– Я хотел остаться в "Герте", поэтому счастлив, что все получилось. С нетерпением жду нового сезона и много работаю на сборах, – приводит слова Груича пресс-служба "Герты".

В сезоне-2018/19 Груич провел 23 матча за "Герту", забил три гола и отдал одну голевую передачу. Портал transfermarkt.de оценивает серба в 20 миллионов евро.

Marko Grujić is staying! ✍️



We've agreed to loan the midfielder for another year from @LFC 🔵⚪#hahohe pic.twitter.com/k1PnAVrS8u — Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) 1 июля 2019 г.

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