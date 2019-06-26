Хавбек "Интера" Жоау Мариу может стать одноклубником Головина

"Монако" интересуется полузащитником "Интера" Жоау Мариу, утверждает Сalciomercato. По информации СМИ, монегаски могут потратить на 26-летнего португальца около 18 миллионов евро. Сделка должна завершиться на этой неделе.

"Бенфика" и "Спортинг" также проявляют интерес к Мариу.

В прошедшем сезоне хавбек провел 22 матча за "Интер", забил один гол и отдал три голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает Мариу в 18 миллионов евро. Его контракт с миланской командой рассчитан до 30 июня 2021 года.

Отметим, что за "Монако" выступает российский полузащитник Александр Головин.

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