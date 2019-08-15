Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Хамес останется в «Реале» в случае неудачи с трансфером Погба

15 августа 2019, 17:09
Теги:

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может остаться в команде, сообщают испанские СМИ.

По информации As, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хотел бы удержать колумбийца в команде, если клуб не подпишет полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Хамеса хотел бы арендовать «Наполи».

28-летний Хамес Родригес в прошлом сезоне играл в аренде за «Баварию». В 28 матчах он забил семь мячей при шести голевых передачах.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир