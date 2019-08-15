Хамес останется в «Реале» в случае неудачи с трансфером Погба

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может остаться в команде, сообщают испанские СМИ.

По информации As, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хотел бы удержать колумбийца в команде, если клуб не подпишет полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Хамеса хотел бы арендовать «Наполи».

28-летний Хамес Родригес в прошлом сезоне играл в аренде за «Баварию». В 28 матчах он забил семь мячей при шести голевых передачах.