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Сегодня, 00:26

Хадсон-Одои перейдет в «Байер» на правах аренды

Евгений Козинов
Корреспондент
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Каллум Хадсон-Одои.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои близок к уходу из лондонского клуба, сообщает Sky Sports. Леверкузенский «Байер» готов подписать игрока на правах долгосрочной аренды.

По информации источника, брат игрока Брэдли и его отец ведут предварительные переговоры с немецким клубом. Предстоит еще уладить форманости, но все стороны готовы заключить сделку.

Ранее стало известно, что 21-летний англичанин хочет получать больше игрового времени, поэтому готов уйти в аренду.

Каллум Хадсон-Одои. Хадсон-Одои готов уйти из «Челси» этим летом

В прошлом сезоне Хадсон-Одои сыграл 28 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

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