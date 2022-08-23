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Сегодня, 19:27

«Ноттингем Форест» подпишет нападающего «Бордо» Хван Уй Джо

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«Ноттингем Форест» достиг соглашения с «Бордо» по трансферу нападающего Хван Уй Джо, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Сумма сделки составит 5 миллионов евро. Контракт будет рассчитан на 3 года.

По данным источника, после заключения соглашения 29-летний южнокореец будет отдан в аренду в «Олимпиакос» на один сезон.

В минувшем сезоне нападающий сыграл за «Бордо» 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

ФК Бордо
ФК Ноттингем Форест
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