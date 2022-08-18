Хадсон-Одои готов уйти из «Челси» этим летом

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои готов к уходу из лондонского клуба, сообщает BBC.

21-летний англичанин хочет получать больше игрового времени. Однако синие не готовы продавать игрока, но готовы отпустить его в аренду.

Ранее появилась информация об интересе к Хадсону-Одои со стороны «Ньюкасла», «Саутгемптона» и дортмундской «Боруссии».

В прошлом сезоне Хадсон-Одои сыграл 28 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.