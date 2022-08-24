Байи в среду пройдет медицинский осмотр перед переходом в «Марсель»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи продолжит карьеру во Франции. «Марсель» договорился о переходе 28-летнего ивуарийца.

Как написал в Twitter журналист Фабрицио Романо, в среду, 24 августа, Байи отправится Францию, чтобы пройти медицинский осмотр перед подписанием контракта.

Ранее стало известно о том, что клубы согласовали защитника с правом выкупа за 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне Байи принял участие в 7 матчах и получил 1 желтую карточку.