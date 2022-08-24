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Сегодня, 06:13

Байи в среду пройдет медицинский осмотр перед переходом в «Марсель»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Эрик Байи.
Фото Global Look Press

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи продолжит карьеру во Франции. «Марсель» договорился о переходе 28-летнего ивуарийца.

Как написал в Twitter журналист Фабрицио Романо, в среду, 24 августа, Байи отправится Францию, чтобы пройти медицинский осмотр перед подписанием контракта.

Ранее стало известно о том, что клубы согласовали защитника с правом выкупа за 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне Байи принял участие в 7 матчах и получил 1 желтую карточку.

Эрик Байи
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Марсель
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