Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Гремио» арендовал Дугласа Косту у «Ювентуса»

08:19
Теги:

Форвард «Ювентуса» Дуглас Коста арендован «Гремио», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

30-летний бразилец будет выступать за клуб из Порту-Алегри до 30 июня 2022 года. Коста начинал свою карьеру в «Гремио» на молодежном уровне, а затем играл за основную команду с 2008 по 2009 год.

Сезон-2020/21 Коста провел в аренде за «Баварию». За мюнхенцев футболист сыграл 19 матчей, забил один гол и отдал три результативных паса.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Россия — Чехия: видеообзор матча чемпионата мира-2021
Вечер бокса Gazfight Кудряшов — Романов: прямая трансляция и результаты боев
Сборная России потеряла потенциального лидера атаки. Насколько серьезна его травма?
Романов победил Кудряшова в бою за пояс WBC Silver

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд