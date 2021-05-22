«Гремио» арендовал Дугласа Косту у «Ювентуса»

Форвард «Ювентуса» Дуглас Коста арендован «Гремио», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

30-летний бразилец будет выступать за клуб из Порту-Алегри до 30 июня 2022 года. Коста начинал свою карьеру в «Гремио» на молодежном уровне, а затем играл за основную команду с 2008 по 2009 год.

Сезон-2020/21 Коста провел в аренде за «Баварию». За мюнхенцев футболист сыграл 19 матчей, забил один гол и отдал три результативных паса.