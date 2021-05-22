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Сульшер связался с Роналду по поводу трансфера в «МЮ»

10:14
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает As.

По сведениям источника, главный тренер английского клуба Уле Гуннар Сульшер связался с 36-летним португальцем, чтобы обсудить его возможный переход. Сообщается, что футболист был бы счастлив вернуться в «МЮ». Роналду может покинуть «Ювентус», если туринцы не смогут пробиться в Лигу чемпионов по итогам сезона.

В текущем сезоне Роналду провел 44 матча за «Ювентус», в которых забил 36 голов и сделал 5 результативных передач.

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