Сульшер связался с Роналду по поводу трансфера в «МЮ»
10:14
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает As.
По сведениям источника, главный тренер английского клуба Уле Гуннар Сульшер связался с 36-летним португальцем, чтобы обсудить его возможный переход. Сообщается, что футболист был бы счастлив вернуться в «МЮ». Роналду может покинуть «Ювентус», если туринцы не смогут пробиться в Лигу чемпионов по итогам сезона.
В текущем сезоне Роналду провел 44 матча за «Ювентус», в которых забил 36 голов и сделал 5 результативных передач.
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