Сульшер связался с Роналду по поводу трансфера в «МЮ»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает As.

По сведениям источника, главный тренер английского клуба Уле Гуннар Сульшер связался с 36-летним португальцем, чтобы обсудить его возможный переход. Сообщается, что футболист был бы счастлив вернуться в «МЮ». Роналду может покинуть «Ювентус», если туринцы не смогут пробиться в Лигу чемпионов по итогам сезона.

В текущем сезоне Роналду провел 44 матча за «Ювентус», в которых забил 36 голов и сделал 5 результативных передач.