Рэмси может вернуться в АПЛ
06:40
Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси может вернуться в чемпионат Англии, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям имсточника, туринский клуб открыт для предложений по 30-летнему валлийцу. Сообщается, что многие клубы АПЛ интересуются хавбеком.
В текущем сезоне Рэмси провел 30 матчей за «Ювентус», в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
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