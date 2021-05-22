Рэмси может вернуться в АПЛ

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси может вернуться в чемпионат Англии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям имсточника, туринский клуб открыт для предложений по 30-летнему валлийцу. Сообщается, что многие клубы АПЛ интересуются хавбеком.

В текущем сезоне Рэмси провел 30 матчей за «Ювентус», в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.