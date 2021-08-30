Голкипер «Удинезе» Скуффет перешел в АПОЭЛ
30 августа 2021, 23:59
АПОЭл подписал вратаря Симоне Скуффета, сообщает 30 августа официальный сайт кипрского клуба. Соглашение рассчитано до 2023 года. Ранее футболист выступал за «Удинезе».
25-летний футболист в прошлом сезоне провел два матча за «Удинезе». Всего он отыграл 49 матчей за команду.
Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.
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