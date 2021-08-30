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Голкипер «Удинезе» Скуффет перешел в АПОЭЛ

30 августа 2021, 23:59
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АПОЭл подписал вратаря Симоне Скуффета, сообщает 30 августа официальный сайт кипрского клуба. Соглашение рассчитано до 2023 года. Ранее футболист выступал за «Удинезе».

25-летний футболист в прошлом сезоне провел два матча за «Удинезе». Всего он отыграл 49 матчей за команду.

Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

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Евгений Петров все материалы автора

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