Голкипер «Удинезе» Скуффет перешел в АПОЭЛ

АПОЭл подписал вратаря Симоне Скуффета, сообщает 30 августа официальный сайт кипрского клуба. Соглашение рассчитано до 2023 года. Ранее футболист выступал за «Удинезе».

25-летний футболист в прошлом сезоне провел два матча за «Удинезе». Всего он отыграл 49 матчей за команду.

Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.