Ренату Саншеш близок к переходу в «Вулверхэмптон»

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш продолжит карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, в ближайшее время 25-летний португалец подпишет контракт с «Вулверхэмптоном». 17 августа хавбек перенес операцию на мениске правого колена, из-за чего пропустит около шести недель.

В сезоне-2020/21 Саншеш провел 29 матчей за «Лилль», на его счету один гол и четыре результативные передачи.