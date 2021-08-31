Ренату Саншеш близок к переходу в «Вулверхэмптон»
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Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш продолжит карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, в ближайшее время 25-летний португалец подпишет контракт с «Вулверхэмптоном». 17 августа хавбек перенес операцию на мениске правого колена, из-за чего пропустит около шести недель.
В сезоне-2020/21 Саншеш провел 29 матчей за «Лилль», на его счету один гол и четыре результативные передачи.
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