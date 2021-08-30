Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Виллиан расторг контракт с «Арсеналом» и перейдет в «Коринтианс»

23:28
Виллиан. Фото ФК «Арсенал»
Виллиан. Фото ФК «Арсенал»
Теги:

Нападающий «Арсенала» Виллиан покинул клуб, сообщает официальный сайт «канониров». Контракт расторгнут по согласию сторон.

Также указано, что бразилец перейдет в «Коринтианс», где он начинал свою карьеру. Контракт игрока с «Арсеналом» был рассчитан еще на два года.

33-летний футболист в прошлом сезоне провел 37 матчей за «Арсенал» и забил один мяч при семи голевых передачах. Ранее он также играл за «Шахтер», «Анжи» и «Челси».

По сообщениям СМИ, Виллиан отказался от суммы в 20,5 миллиона евро, которая причиталась ему за оставшиеся два года контракта.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Тренер «Спартака» Руй Витория поздравил сборную России с победой на чемпионате мира по пляжному футболу
Короли мира, но лишь на день. Уже сегодня победу пляжников на ЧМ забыли все
Дзюба получает в «Зените» 348 миллионов рублей в год, звезды российского пляжного футбола — 1,2 миллиона
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд