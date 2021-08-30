Виллиан расторг контракт с «Арсеналом» и перейдет в «Коринтианс»

Нападающий «Арсенала» Виллиан покинул клуб, сообщает официальный сайт «канониров». Контракт расторгнут по согласию сторон.

Также указано, что бразилец перейдет в «Коринтианс», где он начинал свою карьеру. Контракт игрока с «Арсеналом» был рассчитан еще на два года.

33-летний футболист в прошлом сезоне провел 37 матчей за «Арсенал» и забил один мяч при семи голевых передачах. Ранее он также играл за «Шахтер», «Анжи» и «Челси».

По сообщениям СМИ, Виллиан отказался от суммы в 20,5 миллиона евро, которая причиталась ему за оставшиеся два года контракта.