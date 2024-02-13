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Сегодня, 20:20

Семак: «Мы хотели оставить Сутормина»

Семак рассказал об аренде Сутормина
Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Сантосом» (4:1) в матче Кубка равноправия рассказал, почему полузащитник Алексей Сутормин ушел в аренду в «Сочи».

— Сутормин ушел в аренду. Хотели ли вы его оставить?

— Да, мы хотели его оставить. Думаю, своим отношением Леша заслужил, чтобы ему пошли навстречу. Мы прекрасно понимаем, что он хочет играть. Разговаривали об этом летом, но тогда у нас не было возможности его отпустить, так как у нас была ограниченная обойма. Сейчас мы можем дать ему возможность получить игровую практику.

— Можно ли сказать, что позиция флангового защитника у «Зенита» не до конца укомплектована?

— Да, можно, но в оставшиеся три месяца чемпионата у нас будет, кем закрыть эту позицию. Думаю, это лучше, чем делать сейчас какие-то резкие движения. Думаю, мы справимся. Есть схема, которую мы можем поменять. Есть футболисты, которые могут сыграть.

Сутормин перешел в «Зенит» в 2019 году. 30-летний хавбек провел за команду 127 матчей, забил 13 голов и сделал 11 результативных передач. В текущем сезоне на его счету 2 голевые передачи в 12 матчах во всех турнирах.

Алексей Сутормин
Сергей Семак
ФК Зенит
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