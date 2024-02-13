Агент рассказал об интересе южнокорейского и российских клубов к полузащитнику «Родины» Натану

Агент рассказал об интересе южнокорейского клуба к полузащитнику «Родины»

Агент Эдуардо Корначини, представляющий интересы полузащитника «Родины» Веслея Натана, ответил на вопрос «СЭ» о будущем футболиста. Ранее телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым» сообщил, что 28-летним бразильцев интересуется «Балтика».

«У Натана заканчивается контракт с «Родиной» в июне 2024 года. К нам обратились два клуба из России и клуб из Южной Кореи», — сказал Корначини «СЭ».

Натан в этом сезоне провел 22 матчей, забил 1 гола и отдал 1 передачу. «Родина» после 20 тура занимает седьмое место в первой лиге, набрав 28 очков.