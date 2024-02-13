Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 19:20

Агент рассказал об интересе южнокорейского и российских клубов к полузащитнику «Родины» Натану

Агент рассказал об интересе южнокорейского клуба к полузащитнику «Родины»
Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Агент Эдуардо Корначини, представляющий интересы полузащитника «Родины» Веслея Натана, ответил на вопрос «СЭ» о будущем футболиста. Ранее телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым» сообщил, что 28-летним бразильцев интересуется «Балтика».

«У Натана заканчивается контракт с «Родиной» в июне 2024 года. К нам обратились два клуба из России и клуб из Южной Кореи», — сказал Корначини «СЭ».

Натан в этом сезоне провел 22 матчей, забил 1 гола и отдал 1 передачу. «Родина» после 20 тура занимает седьмое место в первой лиге, набрав 28 очков.

Первая лига
ФК Родина
1
0
Читайте также
ИИХФ продлила отстранение России от международных турниров до конца сезона-2024/25
Джикия выступил с новым заявлением на тему будущего в «Спартаке»
Выявлены новые преступления участников движения АУЕ в Тыве
Рогов сообщил о ликвидации российскими военными элитного офицера ВСУ
В Мариуполе нашли заминированный схрон с оружием и секретной документацией СБУ
В ДНР рассказали о гибели украинских военных из-за бракованного шведского оружия
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
Нигерия — Кот-д`Ивуар: видеообзор, финал Кубка Африки
«Барселона» — «Гранада»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Севилья» — «Атлетико»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
ЮАР — ДР Конго: видеообзор, матч за 3-е место Кубка Африки
«Реал» — «Жирона»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
Кот-д`Ивуар — ДР Конго: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
Нигерия — ЮАР: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
«Реал» — «Атлетико»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Алавес» — «Барселона»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Селюк сообщил, что «Ахмат» решил не продавать Конате этой зимой
Новости
RSS RSS
Все новости