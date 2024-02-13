Юрист объяснил срыв трансфера македонского игрока в «Пари НН»

Спортивный юрист Дмитрий Кигинько объяснил, почему сорвался переход македонского хавбека Агона Элези в «Пари НН». Футболист был вынужден перейти в немецкий «Бохум».

«У нас были документы на ведение дел Элези по России. Несколько клубов подробно изучали его кандидатуру. Это «Сочи», «Пари НН», «Рубин», «Балтика», «Ахмат», «Урал». Наиболее реален был переход в Нижний Новгород. Но у нас все слишком неповоротливо, необходима куча согласований. Российские клубы весьма размеренно принимают решения. В итоге футболист сборной Северной Македонии за приемлемые деньги уехал в Бундеслигу, хотя у него оставалось полгода контракта, и сам Агон хотел играть в России, был очень заинтересован в трансфере в РПЛ», — приводит слова юриста «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 22-летний Элези провел 12 матчей за «Вараждин», в которых забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.