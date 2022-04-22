«Милан», «Наполи» и «Лацио» поборются за защитника «Вероны»

«Милан», «Наполи» и «Лацио» заинтересованы в подписании защитника «Вероны» Николо Казале в ходе летнего трансферного окна.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Милан» пытался подписать Казале в январе, но получил отказ от «Вероны». Несмотря на большой интерес к защитнику, миланцы рассматривают его в качестве игрока скамейки запасных.

Казале в текущем сезоне провел за «Верону» 31 матч и отдал две результативных передачи.

Контракт 24-летнего итальянца действует до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в шесть миллионов евро.