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Сегодня, 18:02

Джеррард — о подписании Камара: «Рад, что приобрели одного из самых многообещающих талантов Европы»

Джеррард в восторге после подписания полузащитника «Марселя» Камара
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Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард прокомментировал подписание полузащитника «Марселя» Бубакара Камара.

Сегодня, 23 мая бирмингемцы объявили о подписании с хавбеком контракта на 5 лет.

«Я рад, что нам удалось привлечь одного из самых многообещающих молодых талантов в европейском футболе. У нас есть очень четкий план, как сделать нашу команду сильнее, и Буба — его важная часть», — цитирует Джеррарда пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Камара провел 48 матчей за «Марсель» во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. 22-летний хавбек завоевал серебряные медали чемпионата Франции.

«Астон Вилла» закончила текущий сезон АПЛ на 14-м месте.

Стивен Джеррард
ФК Астон Вилла
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