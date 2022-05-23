Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард прокомментировал подписание полузащитника «Марселя» Бубакара Камара.

Сегодня, 23 мая бирмингемцы объявили о подписании с хавбеком контракта на 5 лет.

«Я рад, что нам удалось привлечь одного из самых многообещающих молодых талантов в европейском футболе. У нас есть очень четкий план, как сделать нашу команду сильнее, и Буба — его важная часть», — цитирует Джеррарда пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Камара провел 48 матчей за «Марсель» во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. 22-летний хавбек завоевал серебряные медали чемпионата Франции.

«Астон Вилла» закончила текущий сезон АПЛ на 14-м месте.