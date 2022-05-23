Дембеле скорее всего покинет «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле покинет клуб, если не произойдет «радикального поворота событий», сообщает Sports.es.

Агент игрока и руководство каталонского клуба должны встретиться на этой неделе.

Ранее директор клуба Матеу Алемани рассказал, что у не обладает информацией о будущем 25-летнего француза.

Дембеле перешел в «Барселону» в августе 2017 года. В сезоне-2021/22 он забил два гола и отдал 13 результативных передач в 31 матче за команду.

Контракт форварда с клубом действует до конца 30 июня 2022 года.