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Сегодня, 18:50

Дембеле скорее всего покинет «Барселону»

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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле покинет клуб, если не произойдет «радикального поворота событий», сообщает Sports.es.

Агент игрока и руководство каталонского клуба должны встретиться на этой неделе.

Ранее директор клуба Матеу Алемани рассказал, что у не обладает информацией о будущем 25-летнего француза.

Дембеле перешел в «Барселону» в августе 2017 года. В сезоне-2021/22 он забил два гола и отдал 13 результативных передач в 31 матче за команду.

Контракт форварда с клубом действует до конца 30 июня 2022 года.

Усман Дембеле
ФК Барселона
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