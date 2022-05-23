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Сегодня, 17:48

«Астон Вилла» объявила о переходе хавбека сборной Франции Бубакара Камара

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«Астон Вилла» объявила о переходе полузащитника «Марселя» Бубакара Камара.

Как сообщает пресс-служба бирмингемцев, 22-летний француз подписал пятилетний контракт с клубом.

Камара перешел на правах свободного агента. Контракт футболиста с «Марселем» истек по окончании этого сезона.

Камара является воспитанником марсельского клуба и провел в его составе 170 матчей, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

19 мая опорный полузащитник был впервые вызван в сборную Франции.

В текущем сезоне он провел 48 матчей за клуб во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

ФК Астон Вилла
ФК Марсель
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