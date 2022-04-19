ЦСКА выкупит Карраскаля. Контракт рассчитан на 4 года

Карраскаль подпишет с ЦСКА контракт на четыре года

ЦСКА выкупит полузащитника Хорхе Карраскаля, арендованного у «Ривер Плейта», сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на агента игрока Мартина Родригеса.

«Да, ЦСКА выкупает Хорхе Карраскаля. Его контракт с ЦСКА рассчитан на 4 года», — цитирует Родригес.

23-летний колумбиец пополнил состав армейцев в феврале 2022 года. В текущем сезоне Тинькофф РПЛ Карраскаль провел семь матчей и забил один гол.