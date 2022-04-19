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ЦСКА выкупит Карраскаля. Контракт рассчитан на 4 года

Карраскаль подпишет с ЦСКА контракт на четыре года
Читать «СЭ» в
Хорхе Карраскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА выкупит полузащитника Хорхе Карраскаля, арендованного у «Ривер Плейта», сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на агента игрока Мартина Родригеса.

«Да, ЦСКА выкупает Хорхе Карраскаля. Его контракт с ЦСКА рассчитан на 4 года», — цитирует Родригес.

23-летний колумбиец пополнил состав армейцев в феврале 2022 года. В текущем сезоне Тинькофф РПЛ Карраскаль провел семь матчей и забил один гол.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-karraskalya-tsska-vy-kupaet-horhe-kontrakt-na-4-goda/
ФК ЦСКА (Москва)
Хорхе Карраскаль
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 12
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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