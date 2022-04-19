ЦСКА выкупит Карраскаля. Контракт рассчитан на 4 года
Карраскаль подпишет с ЦСКА контракт на четыре года
ЦСКА выкупит полузащитника Хорхе Карраскаля, арендованного у «Ривер Плейта», сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на агента игрока Мартина Родригеса.
«Да, ЦСКА выкупает Хорхе Карраскаля. Его контракт с ЦСКА рассчитан на 4 года», — цитирует Родригес.
23-летний колумбиец пополнил состав армейцев в феврале 2022 года. В текущем сезоне Тинькофф РПЛ Карраскаль провел семь матчей и забил один гол.
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|44
|
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|
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|
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|
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|
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|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
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|
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|6
|14
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|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
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|25.04
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|
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|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
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Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
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Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
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Краснодар
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|1
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