Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 20:05

Доннарумма хочет вернуться в серию А. «Милан» не заинтересован в голкипере

Доннарума намерен вернуться в чемпионат Италии
Читать «СЭ» в

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма хочет вернуться в чемпионат Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport. Окружение игрока рассматривает варианты возвращения 23-летнего голкипера в один из клубов серии А, среди которых есть и «Милан».

Впрочем, «россонери» дали понять, что они не заинтересованы в подписании Доннаруммы. В качестве других кандидатов был «Ювентус». Однако туринцев отпугивает высокая зарплата футболиста «ПСЖ».

Доннарумма провел в составе «Милана» 251 матч.

Контракт голкипера с парижским клубом действует до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 65 миллионов евро.

В текущем сезоне вратарь провел за «ПСЖ» 22 матч из них восемь закончил всухую.

Джанлуиджи Доннарумма
ФК Милан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Как бросить пить пиво каждый день?
Подробности трагедии Роналду. Криштиану сам выбирал дату рождения близнецов, два дня назад у него была семейная вечеринка
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ливерпуль», «Бавария» и «ПСЖ» заинтересованы в Гави. Отступные за 17-летнего хавбека — 50 миллионов евро
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости