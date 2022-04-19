Доннарумма хочет вернуться в серию А. «Милан» не заинтересован в голкипере
Доннарума намерен вернуться в чемпионат Италии
Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма хочет вернуться в чемпионат Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport. Окружение игрока рассматривает варианты возвращения 23-летнего голкипера в один из клубов серии А, среди которых есть и «Милан».
Впрочем, «россонери» дали понять, что они не заинтересованы в подписании Доннаруммы. В качестве других кандидатов был «Ювентус». Однако туринцев отпугивает высокая зарплата футболиста «ПСЖ».
Доннарумма провел в составе «Милана» 251 матч.
Контракт голкипера с парижским клубом действует до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 65 миллионов евро.
В текущем сезоне вратарь провел за «ПСЖ» 22 матч из них восемь закончил всухую.
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