Доннарумма хочет вернуться в серию А. «Милан» не заинтересован в голкипере

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма хочет вернуться в чемпионат Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport. Окружение игрока рассматривает варианты возвращения 23-летнего голкипера в один из клубов серии А, среди которых есть и «Милан».

Впрочем, «россонери» дали понять, что они не заинтересованы в подписании Доннаруммы. В качестве других кандидатов был «Ювентус». Однако туринцев отпугивает высокая зарплата футболиста «ПСЖ».

Доннарумма провел в составе «Милана» 251 матч.

Контракт голкипера с парижским клубом действует до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 65 миллионов евро.

В текущем сезоне вратарь провел за «ПСЖ» 22 матч из них восемь закончил всухую.