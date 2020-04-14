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Гендир «Зенита» опроверг информацию о возможном уходе Дзюбы в «Лацио»

17:25
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию итальянских СМИ о том, что форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба был предложен «Лацио».

По информации Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport, 31-летнего Дзюбу предложил римлянам известны агент Жорже Мендеш. Контракт нападающего с «Зенитом» истекает летом 2020-го.

«Возможный уход Дзюбы в «Лацио»? Не может, — приводят слова Медведева «РИА Новости». — Насчет нового контракта могу сказать, что у нас полное взаимопонимание».

В текущем сезоне Дзюба провел 28 матчей за «Зенит», забил 15 голов и сделал 14 результативных передач.

Итальянские СМИ: Жорже Мендеш предложил Дзюбу «Лацио»

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200414/1570040131.html

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