Гендир «Зенита» опроверг информацию о возможном уходе Дзюбы в «Лацио»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию итальянских СМИ о том, что форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба был предложен «Лацио».

По информации Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport, 31-летнего Дзюбу предложил римлянам известны агент Жорже Мендеш. Контракт нападающего с «Зенитом» истекает летом 2020-го.

«Возможный уход Дзюбы в «Лацио»? Не может, — приводят слова Медведева «РИА Новости». — Насчет нового контракта могу сказать, что у нас полное взаимопонимание».

В текущем сезоне Дзюба провел 28 матчей за «Зенит», забил 15 голов и сделал 14 результативных передач.

Итальянские СМИ: Жорже Мендеш предложил Дзюбу «Лацио»