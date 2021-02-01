Газизов от «Уфы» вел переговоры с «Рубином» по Данченко

Вчера, 31 февраля, защитник Олег Данченко перешел из «Рубина» в греческий АЕК. Украинец в этом сезоне выступал на правах аренды в «Уфе» и был отозван казанцами, с чем были не согласны менеджеры уфимского клуба.

По данным «СЭ», вечером 30-го января в турецком Белеке прошла встреча руководства «Рубина» с Шамилем Газизовым, который неофициально представляет дела «Уфа». Менеджер находится с командой на сборах в Турции. Пока его должность в клубе не определена.

Данченко пришел в «Рубин» в июне 2019 года, cыграл за команду 20 матчей, в которых отдал две результативные передачи.

(Владислав Зимагулов)