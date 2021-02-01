Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с «СЭ» прокомментировал потенциальный переход нападающего Квинси Промеса в московскую команду.



— Этот игрок не усилит ни «Спартак», ни лигу. Если в бытность чемпионской команды он забивал один гол в двух матчах, то сейчас в Голландии, где чемпионат помягче, у него результативность один мяч в четырех играх. То есть у нас в России будет, скорее всего, хуже. Если взять его проблемы вне футбольного поля, то сами понимаете. Москва это всегда огромный город с большими соблазнами. Вообще ничего положительного в этом переходе не вижу. «Спартак» купил себе воспоминания о чемпионстве, нежели настоящие усиление.

— Квинси был в тройке игроков «Аякса» по системе гол+пас в прошлом сезоне.

— Вполне возможно, что в прошлом сезоне и был. Я же говорю применительно для «Спартака». Я не вижу ему места в команде. Ларссон и Понсе смотрятся хорошо. Куда его ставить? Не будет же «Спартак» играть в три нападающих, еще не забывайте, что Соболев восстановится. «Спартак» больше покупает игроков ради того чтобы купить, не для каких-то правильных тактичских расстановок точно. Это нормально, так команда делает долгие годы. Ничего нового в этом нет.

Напомним, что в сезоне 2016/2017 Промес в составе «Спартака» забил 12 мячей и отдал 9 голевых передач, при этом помог команде взять чемпионство. В нынешнем сезоне голландец провел за «Аякс» 19 матчей, в которых забил 6 мячей и не отдал ни одной передачи.

(Владимир Пушкарев)