В Сети сравнили возвращение Промеса в «Спартак» с историей Вагнера Лава в ЦСКА

1 февраля директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил о принципиальной договоренности с «Аяксом» по переходу форварда Квинси Промеса. По информации нашего издания, красно-белые арендуют 29-летнего голландца у амстердамской команды.

Пользователи в Сети по-разному отреагировали на вероятный трансфер Промеса. Большинство читателей «СЭ» положительно оценивают возвращение нападающего, однако есть и те, кто сомневаются в необходимости подписания футболиста.

Комментарии пользователей на сайте «СЭ»:

Ярослав Филимонов: «Кокора по сравнению с этим перцем просто ангел. он как бы у свинок пол команды на шашлык не порезал».

«Не симпатизирую красно-белым, но приход футболиста, у которого статистика забитых голов за игру в РПЛ сопоставима с Халком, не может не радовать», — отреагировал другой пользователь.

«Наконец-то можно похвалить ФК СМ за более-менее оптимальное решение вопроса. Насчет «опции обязательного выкупа», тут сомнительно. По мне, должна быть опция возможного выкупа по фиксированной цене, да и 9 лямов все же дороговато».

«Надеюсь, Промес приедет в «Спартак» как к себе домой и будет отдавать все силы на поле, чтобы опять подарить надежду на чемпионство, в отличие от вечно подающего надежды Кокорина с его «липовыми» травмами, чудесным образом излечившиеся после переезда в «Фиорентину».

«Через пару годков снова можно его в «Аякс» продать, за пятнашку...», — считает читатель «СЭ».

«Как укрепление для борьбы за 7 место такой трансфер только приветствуется», — злорадствует в комментариях пользователь.

«Опять деньги на ветер. Это уже не тот Промес. Хотя для того чтобы обыграть «Уфу» и «Ротор» самое то».

«Чемпионат можно не продолжать! «Спартак» — чемпион!!! Теперь вопрос как остальные места распределят».

«Промес с Глушаковым были лидерами в чемпионском «Спартаке». Вопрос риторический: можно ли войти в одну реку дважды? И кто ему будет «подносить снаряды»? Средней линии у «Спартака» нет».

«Поздравляю, спартачи. Это возвращение с имиджевой и эмоциональной составляющей равноценно возвращению (в свое время) Вагнеру Лава в ЦСКА. Надеюсь и игровая компонента будет на уровне».

В нынешнем сезоне Промес провел 25 матчей за «Аякс», забил 6 голов и сделал одну результативную передачу. В составе «Спартака» (2014 -2018) форвард становился чемпионом России-2016/17 и обладателем Суперкубка страны-2017.