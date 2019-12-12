Гаттузо намерен пригласить Кессье в «Наполи»

Новый главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо хочет пригласит в команду полузащитника «Милана» Франка Кессье, сообщил в своем Twitter итальянский журналист Николо Шира.

По информации журналиста, «Наполи» провел предварительные переговоры с игроком. Гаттузо хорошо знает ивуарийца и считает, что он может усилить команду. «Милан» готов расстаться с футболистом, если получит устраивающую клуб сумму.

22-летний полузащитник в текущем сезоне провел 13 матчей за «Милан» и забил один мяч.

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