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Агент Абрамов: «Переезд Дзюбы в Азербайджан — это плевок в Санкт-Петербург»

Агент Абрамов назвал возможный переезд Дзюбы в Азербайджан плевком в Санкт-Петербург
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Футбольный агент Владимир Абрамов высказался о возможном переходе бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в азербайджанский клуб.

«Это реально, так как в наше время деньги превыше всего, именно они диктуют условия. В определенной мере, переезд Дзюбы в Азербайджан — это плевок в Санкт-Петербург. Лучший футболист страны последних четырех лет, который принес славу городу... У «Зенита» что ли не нашлось двух миллионов, даже чтоб он на скамейке сидел?» — приводит слова Абрамова «Спорт день за днем».

Также агент уверен, что в Азербайджане потянут зарплату Дзюбы, так как это богатая страна.

Ранее «СЭ» сообщил, что Дзюба может продолжить карьеру в клубе чемпионата Азейрбайджана. Футболист накануне прилетел в Баку, где может провести переговоры о трансфере в «Нефтчи» или «Карабах».

В прошлом сезоне 33-летний форвард забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

В конце мая Дзюба покинул «Зенит» свободным агентом по истечении контракта с клубом.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-abramov-vozmozhnyy-pereezd-dzyuby-v-azerbaydzhan-plevok-v-sankt-peterburg
Артем Дзюба
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