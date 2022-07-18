Футбольный агент Владимир Абрамов высказался о возможном переходе бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в азербайджанский клуб.

«Это реально, так как в наше время деньги превыше всего, именно они диктуют условия. В определенной мере, переезд Дзюбы в Азербайджан — это плевок в Санкт-Петербург. Лучший футболист страны последних четырех лет, который принес славу городу... У «Зенита» что ли не нашлось двух миллионов, даже чтоб он на скамейке сидел?» — приводит слова Абрамова «Спорт день за днем».

Также агент уверен, что в Азербайджане потянут зарплату Дзюбы, так как это богатая страна.

Ранее «СЭ» сообщил, что Дзюба может продолжить карьеру в клубе чемпионата Азейрбайджана. Футболист накануне прилетел в Баку, где может провести переговоры о трансфере в «Нефтчи» или «Карабах».

В прошлом сезоне 33-летний форвард забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

В конце мая Дзюба покинул «Зенит» свободным агентом по истечении контракта с клубом.