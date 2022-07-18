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Сегодня, 11:24

Алвеш перешел из «Кайрата» в иранский «Трактор»

Алексей Еремин
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Португальский полузащитник «Кайрата» Рикарду Алвеш перешел в иранский «Трактор», сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

20 июня Курбан Бердыев возглавил иранский «Трактор» и стал техническим директором клуба. Ранее специались был главным тренером «Кайрата», с которым становился бронзовым призером чемпионата Казахстана и выигрывал Кубок страны.

В прошедшем сезоне 29-летний Алвеш провел за «Кайрат» 24 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 9 результативных передач.

Источник: https://fckairat.com/news/kayrat/spasibo-riki/
Футбол
ФК Кайрат
Курбан Бердыев
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