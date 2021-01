Форвард «Лиона» Дембеле станет игроком «Атлетико» в ближайшие дни

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле в ближайшее время станет игроком «Атлетико», сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Факт переговоров с 24-летним французом подтвердил и Диего Симеоне.

«Сделка еще не закончена, но все должно решиться в ближайшие несколько дней», — сказал тренер «матрасников». Ранее мадридцы расторгли контракт с форвардом Диегу Костой.

В нынешнем сезоне лиги 1 Дембеле провел 16 матчей и забил 1 мяч.

Moussa Dembele will join Atl?tico Madrid in the next few days. Diego Simeone just confirmed: «The deal is not done yet... but we're in advanced talks to sign him, yes». Last details to be sorted today. ??? #atleti #OL @dvinuesa