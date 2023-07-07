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Сегодня, 07:29

Дессерс перешел в «Рейнджерс». Форварда предлагали «Спартаку»

Сергей Разин
корреспондент
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Сирил Дессерс.
Фото ФК «Рейнджерс»

Форвард «Кремонезе» Сирил Дессерс подписал контракт с «Рейнджерсом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 28-летним нигерийцем рассчитано до лета 2027 года. Ранее сообщалось, что посредники предлагали «Спартаку» подписать нападающего.

В минувшем сезоне Дессерс сыграл за «Кремонезе» 29 матчей, в которых забил семь мячей и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 5 миллионов евро.

ФК Кремонезе
ФК Рейнджерс
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