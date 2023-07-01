«Спартак» отказался от приобретения нападающего сборной Нигерии Дессерса

Посредники предлагали «Спартаку» услуги нападающего «Кремонезе» и сборной Нигерии Сирила Дессерса, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, кандидатура 28-летнего футболиста не заинтересовала московский клуб. Сообщается, что у московского клуба есть более приоритетные варианты для укрепления атакующей линии.

В минувшем сезоне Дессерс сыграл за «Кремонезе» 29 матчей, в которых забил семь мячей и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость форварда в 5 миллионов евро.