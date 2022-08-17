Фофана сообщил «Лестеру» о желании перейти в «Челси»

Защитник «Лестера» Уэсли Фофана намерен покинуть клуб, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, 21-летний француз уведомил руководство клуба о том, что намерен перейти в «Челси». Также игрока не устраивает, что «Лестер» хочет выручить за него очень большие деньги.

Ранее сообщалось, что «Лестер» не против продать Фофана и просит у «Челси» 95 миллионов евро.

В прошлом сезоне француз забил 1 гол в 12 матчах за «Лестер». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.