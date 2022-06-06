Тчуамени просит «Монако» принять предложение «Реала»

Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени просит руководство монегасков принять предложение «Реала», сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника мадридский клуб уже договорился с 22-летним французом об условиях личного контракта.

«Сливочные» предлагают 80 миллионов евро за Тчуамени, а с учетом бонусов сумма может возрасти до 100 миллионов.

В прошедшем сезоне футболист забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи в 50 матчах за «Монако» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.