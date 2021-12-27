«Фиорентина» в ближайшее время объявит о переходе Иконе из «Лилля»
Полузащитник «Лилля» Жонатан Иконе близок к переходу в «Фиорентину», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, в ближайшее время «фиалки» объявят о трансфере 23-летнего француза. Сообщается, что итальянский клуб заплатит 14 млн евро плюс 1 млн в качестве бонусов. Также «Лилль» получит 15 процентов от последующей продажи игрока.
В текущем сезоне Иконе провел 25 матчей за «Лилль», в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 млн евро.
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