«Лацио» может подписать Калинича в случае ухода Мурики
Форвард «Вероны» Никола Калинич в январе может покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, агент 33-летнего хорвата Фали Рамадани предложил игрока руководству «Лацио», которое работает над подписанием нового нападающего в качестве замены Ведата Мурики.
В текущем сезоне Калинич провел 9 матчей в серии А, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 млн евро.
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