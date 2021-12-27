«Милан» может подписать Диалло на замену Кьеру
Защитник «ПСЖ» Абду Диалло может перейти в «Милан», сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
По данным источника, в январе итальянский клуб хочет подписать защитника на замену Симону Кьеру, который получил серьезную травму — разрыв крестообразных связок колена. «Милан» хочет подписать Диалло. Теперь клубу осталось договориться с «ПСЖ» о сумме отступных.
25-летний сенегалец в текущем сезоне провел 13 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах. В его активе один результативный пас. Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.
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