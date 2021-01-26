«Фиорентина» может арендовать защитника «Наполи», которым интересовался «Спартак»
01:57
Защитник «Наполи» Кевин Малькюи может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Sky Sport Italia.
По сведениям источника, 29-летним французом интересуется «Фиорентина», которая намерена арендовать игрока до конца сезона. Сообщается, что завтра защитник пройдет медосмотр.
Ранее сообщалось, что Малькюи интересен «Спартаку».
Защитник перешел в «Наполи» из «Лилля» в 2018 году за 12 миллионов евро. Действующий контракт футболиста с неаполитанским клубом рассчитан до 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Малькюи в 7 млн евро.
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