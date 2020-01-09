Феллаини может вернуться в Англию, в третий раз к Мойесу

Полузащитник «Шаньдун Лунэна» Маруан Феллаини может вернуться в Англию. Как сообщает Sky Sports, в приобретении 32-летнего бельгийца заинтересован «Вест Хэм» и его новый главный тренер Дэвид Мойес.

Феллаини уже провел под руководством Мойеса шесть сезонов в «Эвертоне», а летом 2013 года перешел за ним в «Манчестер Юнайтед». В «МЮ» Мойес не продержался и сезона, а Феллаини играл до января 2019 года, после чего переехал в Китай.

В сезоне-2019 Феллаини отыграл за «Шаньдун Лунэн» 32 матча и забил 13 голов.