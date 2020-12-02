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«Эвертон» интересуется Юмтити

08:37
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Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити может продолжить карьеру в Англии, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям источника, 27-летним французом интересуется «Эвертон». Сообщается, что в игроке заинтересован лично Карло Анчелотти.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена продать Юмтити в ближайшее время.

В сезоне-2020/21 Юмтити ни разу не появлялся на поле. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

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