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Сегодня, 09:28

Глушаков стал игроком армянского «Урарту»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Денис Глушаков.
Фото ФК «Урарту».

Как сообщал «СЭ», бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подписал контракт с армянским «Урарту».

Срок соглашения 37-летнего игрока не раскрывается. Глушаков будет выступать за армянский клуб под 8-м номером.

Глушаков находился в статусе свободного агента с января, когда он по взаимному соглашению расторг договор с костромским «Спартаком». После этого полузащитник проводил сбор в составе «Ростова».

Ранее Глушаков выступал за «Пари НН», «Химки, «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив».

Денис Глушаков
Футбол
ФК Урарту
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