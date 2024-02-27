Глушаков стал игроком армянского «Урарту»

Как сообщал «СЭ», бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подписал контракт с армянским «Урарту».

Срок соглашения 37-летнего игрока не раскрывается. Глушаков будет выступать за армянский клуб под 8-м номером.

Глушаков находился в статусе свободного агента с января, когда он по взаимному соглашению расторг договор с костромским «Спартаком». После этого полузащитник проводил сбор в составе «Ростова».

Ранее Глушаков выступал за «Пари НН», «Химки, «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив».