Эль-Нени может продолжить карьеру в «Галатасарае»
Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эль-Нени может продолжить карьеру в Турции, сообщает The Sun.
По сведениям источника, на 29-летнего египтянина претендует «Галатасарай». Главный тренер стамбульцев Фатих Терим хочет видеть игрока в своей команде. При этом «Галатасарай» пытался купить Эль-Нени еще в летнее трансферное окно.
В текущем сезоне Эль-Нени провел 4 матча за «Арсенал», в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 млн евро.
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