«Ювентус» — главный претендент на форварда «Ривер Плейт» Альвареса
«Ювентус» хочет подписать нападающего «Ривер Плейт» Хулиана Альвареса, сообщает Corriere dello Sport.
По данным источника, аргентинский клуб согласился отпустить игрока зимой за 20 миллионов евро. Теперь «Ривер» будет изучать предложения. Фаворитом является «Ювентус». «Старая синьора» готова вступить в переговоры и заплатит указанную сумму.
На счету 21-летнего аргентинца 31 гол и 23 результативные передачи в 90 матчах за «Ривер Плейт». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.
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