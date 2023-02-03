Экс-защитник «Барселоны» Паленсия перешел в «Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» объявил о переходе защитника Серхи Паленсии. 26-летний испанец присоединился к клубу MLS на правах свободного агента, так как ранее расторг контракт с «Сент-Этьеном».

Соглашение с «Лос-Анджелесом» рассчитано до 2024 года с опцией продления на 2025 год.

«Паленсия — талантливый защитник с опытом выступлений в высших лигах Европы. Он отлично подходит для того, что мы строим в «Лос-Анджелесе», и мы рады приветствовать его в Лос-Анджелесе», — сказал сопрезидент и генеральный менеджер клуба Джон Торрингтон.

Паленсия является воспитанником «Барселоны». Он прошел через все юношеские и молодежные команды каталонцев. За «Барселону Б» у него 103 матча, 2 гола и 8 голевых передач. В 2018 году защитник перешел в аренду в «Бордо», после которой «Сент-Этьен» купил игрока. Также на правах аренды он выступал за «Леганес».