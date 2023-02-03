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Сегодня, 09:02

«Истанбул» хочет арендовать Янузая

Мария Гусева
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Нападающий «Севильи» Аднан Янузай близок к переходу в «Истанбул Башакшехир» на правах аренды, сообщает в Twitter журналист Маттео Моретто. Сделка будет завершена в ближайшие часы.

Действующий контракт 27-летнего бельгийца с испанским клубом рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

В этом сезоне Янузай сыграл в всего в 6 матчах во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Зимнее трансферное окно в Турции открыто до 8 февраля.

Футбол
ФК Истанбул Башакшехир
ФК Севилья
Аднан Янузай
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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