Экс-защитник «Арсенала» Гиббс летом перейдет в «Интер Майами»
13:45
Защитник «Вест Бромвича» Киран Гиббс продолжит карьеру в МЛС, сообщает ESPN.
По сведениям источника, 31-летний англичанин дал устное согласие на переход в «Интер Майами», одним из совладельцев которого является Дэвид Бекхэм.
В текущем сезоне Гиббс, известный по выступлению за «Арсенал», провел 11 матчей за «Вест Бромвич» и заработал одну красную карточку.
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