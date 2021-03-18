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Экс-защитник «Арсенала» Гиббс летом перейдет в «Интер Майами»

13:45
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Защитник «Вест Бромвича» Киран Гиббс продолжит карьеру в МЛС, сообщает ESPN.

По сведениям источника, 31-летний англичанин дал устное согласие на переход в «Интер Майами», одним из совладельцев которого является Дэвид Бекхэм.

В текущем сезоне Гиббс, известный по выступлению за «Арсенал», провел 11 матчей за «Вест Бромвич» и заработал одну красную карточку.

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