Дахуд летом может перейти из «Боруссии» в один из английских клубов

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Махмуд Дахуд попал в сферу интересов нескольких английских клубов. По информации Daily Mail, летом футболист может перейти в «Челси», «Манчестер Сити», «Эвертон» или «Тоттенхэм».

Сообщается, что главный тренер «Челси» Томас Тухель лично заинтересован в трансфере полузащитника. Он уже был тренером Дахуда во время работы в дортмундской «Боруссии» в 2017 году.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8,5 млн евро. В текущем сезоне 25-летний полузащитник провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 2 гола.