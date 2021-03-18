Дортмундская «Боруссия» интересуется Ориги
09:51
Форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги может продолжить карьеру в Германии, сообщает Insider Football.
По сведениям источника, на 25-летнего бельгийца претендует дортмунская «Боруссия». Сообщается, что немецкий клуб может купить игрока за 14 миллионов евро.
В текущем сезоне Ориги провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил гол и отметился результативной передачей.
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