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Дортмундская «Боруссия» интересуется Ориги

09:51
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Форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги может продолжить карьеру в Германии, сообщает Insider Football.

По сведениям источника, на 25-летнего бельгийца претендует дортмунская «Боруссия». Сообщается, что немецкий клуб может купить игрока за 14 миллионов евро.

В текущем сезоне Ориги провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил гол и отметился результативной передачей.

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