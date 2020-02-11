Экс-полузащитник «Мордовии» Буранов перешел в «Томь»

Полузащитник Данила Буранов, выступавший в этом сезоне за «Мордовию», подписал контракт с «Томью», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 24-летним россиянином рассчитано до конца сезона.

В текущем сезоне Буранов провел за «Мордовию» 24 матча в ФНЛ, в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Также Буранов выступал за «Спартак-2», армавирское «Торпедо», «Белшину», тульский «Арсенал», «Строгино» и «Зенит-2».